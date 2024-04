Ex piscina Nico Sapio, il Comune sul nuovo impianto sportivo: “Stallo, ma manca poco”

Genova. “È un tema delicato come delicata è la situazione che attualmente è di stallo. Gli uffici stanno lavorando alacremente alla pratica perché è necessario dare uno scrollone e non è più possibile tergiversare: la ditta ha delle responsabilità e cerchiamo soluzioni per riprendere velocemente i lavori”.

Così l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Genova, Mauro Avvenente, ha risposto all’interrogazione della consigliera del Pd Rita Bruzzone. La consigliera dem ha chiesto chiarimenti in merito allo stato dei lavori di ristrutturazione dell’ex piscina Nico Sapio a Multedo, interessata da un importante cantiere dal 2021, che ha visto un impegno in termini di investimento pubblico di 5,4 milioni di euro, con un ulteriore incremento a ottobre del 2023 di 1,4 milioni derivanti dal contributo Fondo coesione 2021/2027.

“A oggi risulta che la ditta appaltatrice abbia smantellato il proprio cantiere, senza la definitiva realizzazione e consegna. Tenuto conto che la data di fine lavori del nuovo impianto doveva essere a luglio 2022”, ha fatto notare Bruzzone.

“Le aspettative sono alte e il malessere è reale, sia per la cittadinanza che per gli abitanti di Multedo che, come sappiamo, è un territorio delicato, anche per altri progetti che lo interessano. L’attenzione su Multedo c’è, anche per quanto riguarda lo spostamento dei depositi che, al di là delle idee politiche, rappresenterebbe una rivoluzione per il territorio”, prosegue l’assessore.

“Garantisco che a breve ci saranno novità e che il vicesindaco avrà la premura di aggiornare tutti sull’argomento e che se ne discuterà da un punto di vista operativo, perché i lavori saranno ripartiti e che si concluderanno in breve tempo. I lavori da concludere sono davvero residuali e portarli a compimento è un dovere”, conclude Avvenente,.