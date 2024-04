Controlli interforze a Sampierdarena, chiusa una pizzeria per gravi carenze igieniche

Genova. Ancora un locale chiuso per carenze igieniche a Genova. Stavolta lo stop è scattato per la pizzeria-gastronomia I Lupi di via Fillak, a Sampierdarena, locale gestito da un cittadino di nazionalità pakistana, durante un controllo interforze sul territorio su iniziativa dei poliziotti del commissariato di Cornigliano.

Gli ispettori della Asl hanno riscontrato sporcizia diffusa in cucina, attrezzature unte e incrostate, colamenti di grasso dalla cappa e soprattutto un’infestazione di scarafaggi nella zona di gastronomia, data la presenza di larve. La zona della pizzeria versava in “gravissime condizioni di pulizia con presenza di rifiuti ovunque”. Stessa situazione per il locale adibito a magazzino, dove sono stati rinvenuti moscerini e blatte. Insufficiente anche l’areazione dei locali.

Viste le condizioni igieniche, la struttura competente della Asl 3 ha disposto la sospensione immediata dell’attività, che dovrà rimanere chiusa fino a quando le irregolarità non verranno sanate. Il titolare dovrà pagare inoltre sanzioni amministrative per un totale di 7mila euro.

A distanza di pochi giorni i poliziotti di Cornigliano e i tecnici della prevenzione della Asl sono tornati in via Fillak e hanno passato al setaccio un circolo culturale gestito da una cittadina dominicana. Anche in questo caso sono state accertate scarse condizioni di pulizia e diverse non conformità, non abbastanza gravi tuttavia da determinare la chiusura immediata: per loro scatteranno solo sanzioni pecuniarie.