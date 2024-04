Comunali Recco, Linea Condivisa sostiene Andrea Brunelli: “Una rottura col passato”

Genova. Linea Condivisa “sostiene convintamente” la candidatura a sindaco di Recco di Andrea Brunelli alle comunali dell’8 e 9 giugno prossimi.

“Una figura indipendente della sinistra – dichiara il capogruppo in consiglio regionale Gianni Pastorino – che rappresenta una rottura con tutti gli schemi del passato e può veramente contendere al centrodestra la città di Recco con un programma innovativo che punta alla valorizzazione del patrimonio ambientale e turistico e, allo stesso tempo, alla cura della salute delle persone e a una relazione positiva con gli altri Comuni del Golfo Paradiso nelle politiche di tutela ambientale”.

“Linea Condivisa – spiega Rossella D’Acqui, presidente di Linea Condivisa – è contenta di sostenere un candidato giovane come Andrea, che può dare nuova spinta e visione del comune di Recco. È positivo che sia una figura aggregante per tutta la parte di popolazione di Recco che non ha condiviso in questi anni la gestione del territorio su temi importanti come il trasporto pubblico, il commercio, il turismo e l’ambiente. Linea Condivisa darà tutto il supporto possibile ad Andrea per costruire finalmente una nuova Recco al passo di tempi e con nuove idee di sostenibilità e sviluppo”.

“Abbiamo sicuramente un candidato giovane e competente su molte tematiche – dichiara Alberto Girani, referente di Linea Condivisa per il Golfo Paradiso – e soprattutto, proprio perché è un prodotto culturale della Recco giovane è un candidato in grado di svecchiare la vita di una città che è ingessata, che vede una politica uguale da decenni e che non ha prospettive per i cittadini di Recco, in particolare per i giovani e per chi entra nella vita della cittadina per lavoro o perché si trasferisce. Andrea darà alla città di Recco una visione di lunga durata. Nelle ultime settimane è riuscito a mobilitare e riunificare in pochissimo tempo quasi tutte le forze che erano all’opposizione della città ridando una prospettiva a tutto il campo democratico”.