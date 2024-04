Bassa Valbisagno, approvata la mozione: nuovi posti moto negli spazi liberati dai cassonetti

Genova. Il Municipio Bassa Val Bisagno annuncia l’aumento dei posti moto disponibili sul territorio, grazie al recupero di spazi in precedenza utilizzati per i cassonetti dei rifiuti.

L’iniziativa, nata da una mozione proposta dal consigliere municipale Paolo Boz, capogruppo di Fratelli d’Italia, sottoscritta da tutta la maggioranza, è stata accolta con favore dall’amministrazione municipale ed in particolare dall’assessora alla mobilità Sonia Paglialunga.

“La mozione presentata dal consigliere Paolo Boz ha posto in luce un problema reale e sentito da molti cittadini – dichiara l’assessora Sonia Paglialunga -. La mancanza di posti moto rappresenta un disagio per i motociclisti, che spesso si trovano costretti a parcheggiare in modo irregolare o in zone poco sicure. La sua richiesta, peraltro va nella direzione in cui ci siamo mossi dal nostro insediamento. Abbiamo, infatti, già realizzato interventi di questo tipo come, ad esempio, recentemente in via Donghi o in via Robino. Ritengo, infine, doveroso ringraziare gli uffici della direzione Regolazione sempre molto disponibili a collaborare con il Municipio”.

“Interventi come questi – aggiunge il presidente del Municipio Angelo Guidi – potrebbero essere realizzati ad esempio in via Torti e in via Imperiale, per citare i casi più evidenti. Si tratta di un piccolo passo, ma che va nella direzione di una mobilità più sostenibile e vivibile per tutti. Continueremo a lavorare per implementare la rete di parcheggi dedicati alle moto, attraverso l’ottimizzazione e regolarizzazione degli spazi già disponibili.”

“Sono soddisfatto dell’accoglimento favorevole da parte dell’amministrazione municipale e dalla maggioranza del Consiglio – commenta il consigliere Paolo Boz -. Questo è un primo passo importante ed una risposta concreta a questa esigenza, da parte mia continuerò lavorare in sinergia con la Giunta per ottimizzare e trasformare gli spazi esistenti anche grazie alle segnalazioni e all’ascolto che ci giungono dai cittadini per migliorare la situazione della mobilità del nostro municipio.”

L’intervento, realizzato in collaborazione con Amiu e gli uffici viabilità del Comune di Genova, permetterà di ricavare numerosi nuovi posti moto, distribuiti in tutte le zone del territorio municipale.