Badante muore, centenaria bloccata in casa con il cadavere per un giorno intero

Genova. Tragedia a Uscio, nell’entroterra genovese, dove un’anziana donna centenaria è rimasta bloccata a letto per un giorno intero con il cadavere della badante settantenne nella stessa stanza.

A dare l’allarme, nella serata di lunedì, è stata una parente dell’anziana, che non aveva avuto notizie per diverse ore e si è preoccupata. Davanti alla palazzina in cui abitavano le due donne sono quindi arrivati i vigili del fuoco insieme con gli operatori del 118 e i carabinieri. Nessuno ha risposto al citofono e a quel punto i soccorritori hanno deciso di entrare in casa.

Una volta dentro hanno trovato l’anziana a letto e il corpo senza vita della badante. Da chiarire le cause della morte, con tutta probabilità dovuta a un malore. La donna è stata portata sotto choc e disidratata al pronto soccorso dell’ ospedale di Lavagna. Dell’accaduto è stato informato il magistrato di turno, che dovrà stabilire se effettuare o meno l’autopsia.