Sampdoria, venerdì 29 marzo Esposito e De Luca incontrano i tifosi: foto e autografi per grandi e piccini

Genova. I tifosi al fianco della Sampdoria ci sono sempre, in casa come in trasferta. E la Sampdoria vuole stare con i propri tifosi per ringraziarli e provare, insieme, a tornare dove merita. Venerdì prossimo, 29 marzo, Manuel De Luca e Sebastiano Esposito saranno protagonisti, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, di un Meet & Greet a SampCity (via XX Settembre 252 r).

Sarà l’occasione per incontrare gli attaccanti e farsi firmare i gadget che potete trovare presso il Sampdoria Point di SampCity. Per l’occasione, la maglia della Sampdoria (nelle tre versioni home, away e third), completa di sponsor e personalizzazione (nome e numero), sarà acquistabile al prezzo di 95 euro.