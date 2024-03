Sampdoria, ripresa degli allenamenti: Esposito e Ricci non recuperano in vista della Ternana. Ok Depaoli

Genova. La Sampdoria dopo due giorni e mezzo di riposo, concessi da mister Pirlo, è tornata al Mugnaini di Bogliasco per continuare la preparazione in vista della gara casalinga contro la Ternana nel lunedì di Pasquetta.

Allenamento che è cominciato con un’attivazione atletica e poi è proseguito con circuiti di corsa a intermittenza alternati a esercizi tecnico tattici.

Ripresa degli allenamenti che ha visto la presenza di Ghilardi, rientrato dagli impegni della Nazionale italiana Under 21 e di Leoni che ha giocato con l’Under 18. Assente ancora Stojanovic che ha giocato con la sua Slovenia e sarà a disposizione dei blucerchiati soltanto domani.

Buone notizie arrivano da Depaoli che questo pomeriggio si è allenato interamente con il gruppo.

Mister Pirlo aveva auspicato di avere dopo la pausa Nazionali Esposito ma invece l’attaccante non riuscirà a recuperare in tempo infatti prosegue nel suo recupero individuale. Anche Ricci salterà la sfida, è in netto miglioramento ma non ancora pronto.

Benedetti ha accusato invece, nei giorni scorsi, un problema muscolare al polpaccio sinistro. Per lui oggi solo terapie. Piccini ha ancora svolto un lavoro a parte che proseguirà domai ma entro fine settimana si dovrebbe riunire al gruppo.

Giovedì 28 marzo è prevista una seduta mattutina.