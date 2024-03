Ritorna il campionato dopo la sosta Nazionali, ecco le designazioni arbitrali di Genoa e Samp

Genova. E’ tempo di campionato dopo la sosta per le Nazionali che ha visto in grande spolvero due talenti genoani Retegui e Gudmundsson a segno entrambi con le rispettive casacche. Notizie positive anche per Malinovskyi che con la sua Ucraina ha strappato il pass per Euro 2024.

Ma ora, appunto, è tempo di fare ritorno al Genoa per giocare la sfida casalinga contro il Frosinone (sabato alle ore 15.00), gara valida per la 30° giornata di Serie A.

Ad arbitrare la gara sarà Juan Luca Sacchi, appartenente alla sezione di Macerata. Sacchi sarà coadiuvato, nel ruolo di assistenti, da Domenico Palermo e Paolo Laudato, di Bari e di Taranto. Come quarto ufficiale, l’incarico è stato conferito all’arbitro Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Al Var ci sarà l’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, con la collaborazione dell’arbitro Marco Serra della sezione di Torino.

Per la Sampdoria invece, che ospiterà la Ternana al Ferraris nel giorno di Pasquetta (alle ore 20.30) l’arbitro è Alessandro Prontera di Bologna. Gli assistenti sono Margani di Latina e Arace di Lugo di Romagna. Il quarto ufficiale l’arbitro Diop di Treviglio. La Var ci sarà Gianpiero Miele di Nola aiutato da Daniele Chiffi di Padova.