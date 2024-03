Recco: l’impianto di tennis di Piazzale Olimpia ora porta il nome di Aldo Gandolfo, il padre del sindaco

Recco. Questa mattina, nel corso di una bella cerimonia, l’impianto di tennis di Piazzale Olimpia è stato intitolato ad Aldo Gandolfo, grande sportivo e presidente del circolo di Recco.

Presenti alla cerimonia erano la moglie di Gandolfo, Rita, e il figlio Carlo, sindaco di Recco. Tra gli altri partecipanti c’erano amici, amministratori, consiglieri comunali e rappresentanti di varie associazioni del territorio.

Gandolfo è stato il presidente della Pro Recco Tennis per più di trent’anni, dal 1990 fino alla sua scomparsa. Durante il suo mandato, il circolo è cresciuto in maniera esponenziale e ha raggiunto traguardi sportivi di prestigio. L’impianto di tennis di Piazzale Olimpia ora porta il suo nome, un ricordo permanente del suo contributo e della sua passione per lo sport.