Maltempo, nuova tracimazione per la diga del Brugneto: l’emergenza siccità è già un ricordo

Montebruno. Per la seconda volta in pochi mesi è iniziato il rilascio d’acqua dall’invaso del Brugneto, il lago artificiale in alta Val Trebbia che costituisce la principale riserva idrica della città di Genova.

Già a novembre il livello dell’acqua era salito fin quasi alla capienza massima, oltre 25 milioni di metri cubi, provocando l’apertura delle barriere. Le precipitazioni di oggi, unite a un terreno completamente saturo, hanno prodotto una nuova tracimazione, procedura controllata che avviene in totale sicurezza.

Si può dire insomma conclusa l’emergenza siccità, almeno nel settore centrale della Liguria, dopo che negli ultimi anni il deficit idrico aveva fatto temere il peggio.

Nelle ultime 12 ore la località che ha ricevuto più pioggia in provincia di Genova, secondo le rilevazioni della rete Omirl di Arpal, è Mele con 51 millimetri. A livello regionale spicca il dato di Stella Santa Giustina, nel Savonese, che ha superato gli 85 millimetri.