La Rappresentativa Under 14 Provinciale Genova ha giocato un test match con la Sampdoria.

Genova. La Rappresentativa Under 14 Provinciale Genova ha giocato, in vista del ‘Torneo dei Comitati della Liguria’, un test match con la Sampdoria, pareggiando 2-2.

La selezione di mister Joscka Bonaldi ha giocato una gara attenta, facendosi apprezzare per l ‘approccio al match e la determinazione messa in campo per tutto l’arco della gara.

Tra i giocatori si è particolarmente messo in mostra Cristian Hila, giocatore dell’Olimpic 1971, autore di una doppietta.

La Rappresentativa Under 14 Provinciale Genova è scesa in campo nelle seguente formazione:

Scalise, Nattero, Maresca, Aromino, Panasia, Blacio Aguilar; Dall’Oca, Saraceni, Hila, D’Ambrosio, Haxhiraj

Nel secodo tempo sono subentrati: Pareschi, Cossu, Marvaso, Moussaddak, Calabrò

La prossima gara amichevole si giocherà a Chiavari, con la Virtus Entella