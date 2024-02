Via Bobbio, arrivano i nuovi alberi al posto dei platani abbattuti: viabilità modificata per i lavori

Genova. Per diversi mesi i monconi degli alberi abbattuti, rifasciati nella plastica nera, ha fatto da cornice ad una delle strade più trafficate della Val Bisagno. Da domani questa “cartolina” non ci sarà più: è in fase di completamento, infatti, la messa a dimora di nuovi alberi di acero che andranno a riempire il vuoto mancante.

I vecchi platani erano stati abbattuti a causa di una malattia, e in queste ore i tronchi residui, insieme alle loro radici, sono stati rimossi da un particolare macchinario dedicato, che con una grossa “punta di trapano” scava e rimuove il legno rimasto.

L’intervento è iniziato martedì 30 gennaio e dovrebbe completarsi nella giornata di domani, venerdì 2 febbraio: i lavori sono svolti da Aster che è operativa in loco dalle 9 alle 15 e, per consentire le manovre di cantiere, la viabilità è stata modificata. La corsia verso nord, infatti, esclusiva dei mezzi trasporto pubblico, viene deviata per i metri necessari sulla prima corsia adiacente che corre in senso opposto, creando qualche disagio, seppur momentaneo, alla viabilità della zona.