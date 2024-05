L’ Athletic Club Albaro presenta la 23a Coppa ‘Grondona’ ed i tornei di calcio giovanile

Genova. Trtentasette giorni di sport e divertimento, più di 2.000 atleti di età compresa tra i sei e i diciotto anni, 500 tra accompagnatori, dirigenti e tecnici, 300 partite, 140 squadre appartenenti a 45 società e un’affluenza di pubblico stimata di 5.000 persone, sono i numeri dei tornei di calcio giovanile organizzati dall’Athletic Club Albaro, che andranno in scena al campo sportivo “Mons. Erasmo Sanguineti” di Genova Quarto dall’11 maggio al 16 giugno.

La 23ª Coppa Grondona, il 50° Minitrofeo Albaro e i Memorial “Renato Papi”, “Gianni Filippini” e “Mario Penzo” sono stati presentati presso il ristorante dello stabilimento “Squash” di Corso Italia, alla presenza delle società partecipanti e delle principali istituzioni politiche e sportive del territorio.

La Coppa Grondona, che prende il nome dallo storico partner ‘Biscottificio Grondona‘, e tutti i tornei organizzati dall’Athletic Club Albaro hanno ricevuto il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e sono stati inseriti nel palinsesto di Genova 2024 – Capitale Europea dello Sport.

La principale novità introdotta nel 2024 è l’accordo con la piattaforma online “Replayer” per la ripresa di tutte le partite dei tornei e la possibilità di accedere alle immagini in modo libero e totalmente gratuito sul sito www.replayer.it. Tra le conferme, ovviamente, la presenza al campo sportivo dello stand enogastronomico.

“Da undici anni la Coppa Grondona scandisce la stagione sportiva della nostra società – spiega l’ad dell’Athletic Club Albaro Sergio Imperato. – Con il passare del tempo è diventata il contenitore anche delle altre manifestazioni, che via via sono state inserite nella nostra programmazione, tra cui il Minitrofeo, forse il più antico torneo cittadino. Alla base del successo di questi eventi c’è il grande lavoro dei nostri volontari, senza i quali nulla sarebbe possibile. Il mio ringraziamento va a loro, a tutti i partner e alle istituzioni che non mancano mai di farci sentire la loro vicinanza”.

“I numeri che fa registrare ogni anno la Coppa Grondona la collocano tra i tornei di calcio giovanile dilettantistico più importanti dell’intera Regione – commenta l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. – Manifestazioni come questa promuovono lo sport e i suoi valori, creano aggregazione e socialità tra i ragazzi e permettono al movimento calcistico di andare avanti grazie ai rapporti di amicizia che si instaurano tra tanti volontari appassionati. Un circolo virtuoso che mi auguro possa rinnovarsi per molti anni”.

“Una kermesse che abbraccia davvero tanti ragazzi di tutte le età e conferma la grande vitalità del nostro movimento grazie all’impegno di società, dirigenti e volontari che diffondono e tramandano ai più giovani la cultura dello sport – aggiunge l’assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi – La Coppa Grondona e il Minitrofeo sono tornei iconici della nostra città e gli stessi Memorial, di recente nascita, sono dedicati proprio a chi contribuì attivamente allo sviluppo del calcio giovanile genovese. Ricordo con grande affetto Mario Penzo, che fu il mio allenatore fin da bambina, ai tempi del Cosmos”.

“È sempre un onore prendere parte a giornate come questa, in cui le società presentano il frutto di uno straordinario lavoro che dura mesi e coinvolge decine di volontari che operano nel settore giovanile – conclude il presidente del comitato regionale della FIGC, Giulio Ivaldi – I giovani e il movimento dilettantistico sono un binomio inscindibile su cui è necessario investire sempre di più. Sono orgoglioso di tutte quelle squadre liguri che, pur tra tante difficoltà, portano avanti questa importante missione”.

Hanno preso parte alla presentazione anche Stella Frascà, membro della giunta regionale del CONI e consigliere nazionale della FIGC e Christian Puggioni, coordinatore degli eventi calcistici per Genova 2024.

Di seguito una breve descrizione delle manifestazioni:

– 23ª Coppa Grondona, riservata alle categorie Pulcini ed Esordienti (bambini dai nove ai tredici anni) che si svolgerà dal 12 maggio al 16 giugno, e vedrà impegnate circa 100 squadre di Pulcini e di Esordienti appartenenti a società della provincia di Genova, per un totale di quasi 1.500 ragazzi.

– 50° Minitrofeo Albaro, una delle più antiche manifestazioni giovanili, riservata tradizionalmente ai calciatori più piccoli, di sei e sette anni. Il Minitrofeo verrà disputato il 9 giugno.

– 7° Memorial Renato Papi, dedicato a uno dei fondatori dell’U.S. Albaro, dirigente notissimo nel mondo del calcio giovanile non solo genovese, recentemente scomparso. Le giornate dedicate al Memorial Papi saranno il 15 e 16 giugno, con la partecipazione di squadre di Primi Calci (8-9 anni) provenienti da tutta la Liguria.

– 9° Memorial Gianni Filippini, organizzato per ricordare un dirigente prematuramente scomparso che animava con la sua presenza le manifestazioni organizzate ogni anno. Il torneo è riservato quest’anno alla categoria Giovanissimi (leva 2009 e 2010) e si svolgerà il 19 e il 26 maggio.

– 2° Memorial Mario Penzo, dedicato a uno dei più noti istruttori di calcio giovanile genovese. Il Memorial Mario Penzo si disputerà l’11 e il 12 maggio, riservato alla categoria Under 18.