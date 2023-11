Genova. L’albero cavo di piazzale Parenzo presto potrebbe essere abbattuto per evitare che il tronco possa cedere sotto il peso di se stesso. Questo uno dei possibili esiti della dei primi interventi effettuati in questi giorni dai tecnici di Aster sull’esemplare di platano al cui base è stata riscontrata una grande cavità.

Dopo la denuncia dei residenti, rilanciata anche su queste pagine, infatti, in questi giorni i tecnici di Aster sono intervenuti rapidamente per capire come intervenire e che destino riservare alla grande pianta che insiste sull’angolo della piazza e sopra una strada, Lungobisagno Istria, che ogni giorno vede il passaggio di migliaia di mezzi e decine di pedoni.

Il primo intervento è stato quello di alleggerimento della chioma: i tecnici di Aster hanno proceduto tagliando i rami più sviluppato e più pesanti, per garantire una maggiore resistenza al tronco. Nei prossimi giorni la sua condizione di salute sarà valutata in base alla dimensione della carie che ha aggredito il legno. Con buone probabilità, quindi, la pianta sarà rimossa per garantire la sicurezza della zona.