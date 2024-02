Sampdoria, la fotografia del mercato: diversi movimenti nell’ultima giornata

Genova. Già in mattinata abbiamo aggiornato i lettori circa il lavoro che stavano portando avanti gli uomini mercato della Sampdoria (Mancini junior in primis), costretti a ‘fare nozze con i fichi secchi’, visti i legacci in essere, aggiunti ad un ‘portafoglio vuoto’.

Prima delle fatidiche ore 20 di chiusura mercato, rispetto a stamattina, hanno concluso il prestito secco di Antonino La Gumina al Deportivo Mirandés, la risoluzione consensuale con l’Atalanta del prestito di Simone Panada, l’acquisizione in prestito con diritto di riscatto dal Padova di Giovanni Leoni (un 2006 per la Primavera), ma soprattutto l’ulteriore ottenuto prestito di Ebrima Darboe dalla Roma, che potrebbe diventare un valore aggiunto per la rosa di Pirlo.

Intanto, extra Samp, l’ex Primavera Lorenzo Di Stefano, ceduto questa estate al Lecco, è passato in via definitiva al Modena, per cui sabato prossimo affronterà i blucerchiati dall’altra parte delle barricate.

Questi, elencate di seguito, sono le movimentazioni della Sampdoria nel mercato invernale, appena concluso:

Entrate: Agustín Álvarez Martínez (prestito dal Sassuolo), Cristiano Piccini (svincolato dal Magdeburgo), Ebrima Darboe (prestito dalla Roma), Giovanni Leoni (prestito dal Padova).

Uscite: Lorenzo Malagrida (prestito al Rimini), Diego Porcu (definitivo al Rimini che poi lo ha girato in prestito al Grosseto), Marco Delle Monache (prestito al Vicenza), Noha Lemina (ritorno al Paris Saint-Germain per fine prestito), Simone Panada (ritorno all’Atalanta per fine prestito), Antonino La Gumina (prestito al Deportivo Mirandés),

Giri di prestiti: Daniele Montevago (dal Gubbio alla Virtus Entella), Mattia Vitale (dall’Audace Cerignola al Monopoli)