Genova. La torre vera e propria esiste solo sulla carta – o meglio, è in fase di costruzione lontano da Genova – ma prende forma, all’interno dell’area del Waterfront Levante, la palazzina direzionale e dei servizi del corpo Piloti del porto di Genova.

“Presto Genova ritroverà la sua Torre Piloti a quasi undici anni di distanza da una tragedia che ha segnato in modo indelebile la nostra città”, scrive il sindaco Marco Bucci pubblicando sui social alcune immagini del nuovo edificio.

L’azienda Cimolai, uno dei primi gruppi di edilizia civile in Italia, sta andando avanti in loco con i lavori per la nuova palazzina che accoglierà le attività del corpo piloti: la struttura portante e le facciate sono già state ultimate.

Il nuovo compendio potrebbe essere pronto per il futuro Salone Nautico, alla fine di settembre 2024. Il cantiere infatti, anche se in maniera meno evidente, procede anche sul fronte mare dove sono in corso le attività per la realizzazione dell’isolotto artificiale dove poggerà la base della Torre di controllo vera e propria e per il prolungamento del pontile.

Le attività dei corpo Piloti ormai da più di 10 anni si svolgono a Ponte Colombo, nel terminal traghetti. Era il 7 maggio 2013 quando il cargo Jolly Nero, del gruppo Messina, urtò contro la vecchia Torre piloti, abbattendola, e causando la morte di nove persone.

Proseguono i lavori per il nuovo compendio del corpo Piloti del porto di Genova

La nuova costruzione è progettata da Renzo Piano e costerà 22 milioni di euro (ma da qui all’inaugurazione i costi potrebbero anche salire). Il compendio sarà realizzato da due edifici collegati da una banchina.

La nuova torre, alta 70 metri con una copertura sommitale di 800 metri quadri e una base di quattro metri per quattro, sarà costruita su un’isola artificiale per cui si sta dragando il fondale proprio in questi giorni.

La palazzina dei servizi, alta due piani, ospiterà invece gli uffici, la mensa e il dormitorio dei 25 piloti e, al piano “acqua”, l’ormeggio per la flotta natante a disposizione del corpo dei Piloti.