Maxi tamponamento in A26, coinvolte dieci auto: autostrada chiusa e riaperta

Campo Ligure. Un incidente ha visto coinvolte una decina di auto poco prima di mezzogiorno sull’autostrada A26 nel tratto tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce.

Il traffico è rimasto bloccato con 5 chilometri di coda. L’autostrada è stata chiusa e poi riaperta poco prima delle 14.

L’incidente, di fatto un maxi-tamponamento a catena che per fortuna non ha provocato feriti, è avvenuto al chilometro 22, in corrispondenza di uno scambio di carreggiata all’altezza di Campo Ligure

Chi è diretto verso Gravellona Toce deve uscire a Masone e rientrare a Ovada dopo aver percorso la strada provinciale del Turchino. Per le lunghe percorrenze e a chi è diretto verso Alessandria o Milano, consigliamo di percorrere la A7 Serravalle-Genova.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.