Mattinata da incubo sulle autostrade genovesi: raffica di tamponamenti e chilometri di code

Genova. E’ stato un risveglio particolarmente difficile per la viabilità genovese, con una raffica di incidenti avvenuti su praticamente tutte le principali tratte autostradali del nodo, e che hanno mandato in tilt il traffico autostradale ma non solo. Una giornata di pioggia e traffico che ha messo in difficoltà i guidatori in viaggio attraverso le nostre strade.

Il primo incidente è stato un tamponamento a catene avvenuto sulla A10 all’altezza di Sestri Ponente, in direzione di Genova, dove un’auto è uscita di strada sbattendo violentemente contro il muro di una galleria, per poi essere tamponata da altre due vetture in transito. L’incidente è avvenuto poco dopo le sei all’interno della galleria Cantarena Est.

Nella successione di scontri sono rimaste ferite sei persone, soccorse sul posto dai medici giunti sul luogo dell’incidente pochi minuti dopo. Nessuna di loro per fortuna ha subito lesioni gravi, e solamente in due sono stati portati al Villa Scassi e all’Evangelico di Voltri per accertamenti e in codice giallo. Per estrarre una donna rimasta incastrata nella carcassa della sua auto, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

L’autostrada è rimasta bloccata per oltre due ore, con gravissimi disagi per gli automobilisti che hanno dovuto affrontare una lunghissima coda che ha raggiunto la tratta tra Arenzano e Pra’. In moltissimi si sono invece riversati sull’Aurelia, che di fatto è rimasta praticamente bloccata fino a Sestri Ponente per tutta l’ora di punta.

Pochi minuti dopo, verso le sette, un altro incidente si è verificato sulla A12, in direzione di Sestri Levante, poco prima del casello di Chiavari. In questo caso solo un’auto è rimasta coinvolta in questo incidente autonomo, con un ferito lieve, assistito sul posto. Code anche in questo caso tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno.

E poi l’incidente sulla A26, avvenuto verso le 8 nella carreggiata verso Genova, poco prima del bivio con l’A10. Lo scontro ha interessato due vetture e due camion: uno di questi avrebbe tamponato un’auto, facendola carambolare su un’altra auto e sull’altro tir. Immediato l’intervento dei medici del 118, attivati in codice rosso vista la dinamica dell’evento: una volta sul posto, per fortuna, la situazione è apparsa meno grave, e solo uno dei tre feriti è stato trasportato al pronto soccorso del Villa Scassi per accertamenti.

Anche in questo caso gravissime le conseguenze sul traffico, con la tratta andata letteralmente in tilt, e con code che hanno raggiunto anche i 10 chilometri e la autostrada completamente bloccata. Solo verso le 10 la situazione si è sbloccata, con il completo ripristino della carreggiata dopo l’intervento dei tecnici di Autostrade per l’Italia. Il ritorno alla normalità è arrivato solo verso le 11.