Tir contro auto e benzina dispersa sulla A10, riaperto il tratto tra il bivio A17 e Pegli

Aggiornamento ore 15. E stato riaperto Alle ore 14.30 circa, sulla A10 Genova-Savona, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A7 Serravalle-Genova e Genova Pegli in direzione Savona, chiuso in precedenza a seguito di un incidente avvenuto all’altezza del km 2+800, che aveva visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura e a seguito del quale il mezzo pesante ha disperso carburante sul piano viabile. “Attualmente – scrivono da Autostrade – sul luogo dell’evento il traffico transita su una corsia e non si registrano turbative alla circolazione in direzione Savona”.

Aggiornamento ore 13.30. L’A10 è stata chiusa al traffico in direzione di Ponente a partire dall’allacciamento con l’A7 fino a Pegli in direzione di Savona per permettere gli interventi di ripristino del manto stradale a seguito dell’incidente. Attualmente si registrano ripercussioni sulla A7 in direzione Genova a causa del tratto chiuso.

Lo scontro, avvenuto all’altezza del km 2+800, ha visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura. Il mezzo pesante ha disperso carburante sulla carreggiata.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Gli utenti provenienti da Milano e Livorno diretti verso Savona possono uscire a Genova ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A10 a Genova Pegli.

Gli utenti provenienti da Genova e diretti verso Savona possono entrare in A10 a Genova Pegli dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Genova. Non finisce la giornata da incubo per le autostrade genovesi. Dopo il caos di questa mattina, scoppiato a seguito di tre incidente, l’A10 torna a bloccarsi a causa di un nuovo tamponamento avvenuto in galleria tra i caselli di Aeroporto e Pegli.

Secondo le prime informazioni la collisione sarebbe avvenuta tra un tir e una vettura al chilometro 2 in direzione di Savona. Nell’incidente ci sarebbe stata una ingente perdita di gasolio che di fatto ha reso impraticabile la carreggiata. Sul posto i soccorsi (non risultano feriti) e i tecnici di Autostrade per l’Italia.

Immediati i disagi per gli automobilisti con diversi chilometri di code verso Ponente, a partire da Ponte San Giorgio e dalla connessione con l’A7