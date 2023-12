Tamponamento in A10: tre auto coinvolte e sei feriti. Autostrada bloccata in direzione di Genova

Genova. Tamponamento a catena questa mattina sulla A10, all’altezza di Sestri Ponente, in direzione di Genova, dove un’auto sarebbe uscita di strada sbattendo violentemente contro un muro per poi essere tamponata da altre due vetture in transito.

L’incidente è avvenuto poco dopo le sei all’interno della galleria Cantarena Est: nello scontro sono rimaste ferite sei persone, soccorse sul posto dai medici giunti sul luogo dell’incidente pochi minuti dopo. Nessuna di loro per fortuna ha subito lesioni gravi, e solamente in due sono stati portati al Villa Scassi e all’Evangelico di Voltri per accertamenti e in codice giallo.

Ancora da capire l’esatta dinamica dell’incidente, e soprattutto le cause. Sulla tratta il traffico risulta bloccato con code di diversi chilometri in direzione di Genova fino all’altezza di Voltri.

Pochi minuti dopo, verso le sette, un altro incidente si è verificato sulla A12, in direzione di Sestri Levante, poco prima del casello di Chiavari. In questo caso ci sarebbe solo un’auto coinvolta e un ferito lieve, assistito sul posto. Code quindi nella tratta tra Rapallo e Chiavari, in direzione est.