Traffico, la Valbisagno torna a respirare: riaperta via Montesano, per via Archimede “questione di ore”

Genova. Sta tornando finalmente alla normalità la viabilità allo sbocco della Valbisagno, messa a dura prova negli ultimi mesi a causa dei cantieri per il prolungamento della metropolitana e il potenziamento del nodo ferroviario.

Una prima boccata d’ossigeno è arrivata oggi con la riapertura di via Montesano, la strada che passa a monte della stazione Brignole e consente un collegamento diretto – seppur tortuoso – con piazza Corvetto, il centro città e via Assarotti. La chiusura era scattata a metà settembre per consentire lo spostamento dei sottoservizi, acquedotto e rete gas, propedeutico ai lavori del Cociv sulle nuove gallerie ferroviarie.

La vera “liberazione” sarà però la completa riapertura del tunnel ferroviario via Archimede, che dallo scorso 9 ottobre ha visto la chiusura al traffico del fornice di levante con conseguente riduzione delle corsie disponibili da tre a una. Una vera tegola per i veicoli diretti in centro che non potevano contare nemmeno sul percorso alternativo di via Montesano.

La riapertura era prevista per oggi, ma ci sarà da attendere ancora un po’. “I lavori sono tecnicamente finiti – ha spiegato il presidente del Municipio Angelo Guidi dopo aver ricevuto aggiornamenti dall’assessora alla Viabilità Sonia Paglialunga che si è confrontata coi tecnici -. Il problema è che va ancora rifatta la segnaletica orizzontale e la pioggia crea difficoltà. In ogni caso è questione di ore, la riapertura dovrebbe avvenire nella giornata di domani”, cioè venerdì.

La parziale chiusura del sottopasso inizialmente era prevista in vigore fino al 30 ottobre, ma poi i tempi si sono allungati e anche tutto il mese di novembre è trascorso all’insegna dei disagi, con la presenza di pattuglie della polizia locale per gestire al meglio il traffico nelle ore di punta. Nello scorso weekend la strada era stata completamente chiusa per accelerare le operazioni. Nonostante le proteste di molti automobilisti la corsia gialla non è mai stata soppressa, sia per favorire i mezzi pubblici sia per agevolare il transito dei mezzi di soccorso.