Nella notte raffica di furti sulle alture di Genova, ladri entrati indisturbati dalle finestre

Genova. Ancora una raffica di furti nella notte tra sabato e domenica. Sono almeno quattro le denunce arrivate alla Questura.

Il primo episodio è stato segnalato prima delle 23.00 in salita Granarolo, sulle alture del centro: i malviventi sono entrati dalle finestre e hanno asportato monili per un valore ancora da quantificare. In questo caso sono stati colpiti due interni nello stesso edificio.

Sempre in tarda serata i ladri hanno colpito in via Mogadiscio, nella zona di Sant’Eusebio in Valbisagno: entrati anche loro da una finestra, hanno rubato gioielli.

E nella stessa zona, precisamente in via Terpi, l’allarme è scattato nuovamente alle 3 del mattino per il furto di un orologio in oro e vestiti per un valore complessivo di 6.400 euro. I topi d’appartamento si sono introdotti dalla finestra del salotto.

In corso le indagini della polizia per risalire ai responsabili.