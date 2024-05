Musica e solidarietà, i Chicago Groovers portano il rhythm’n’blues al teatro Duse

Sabato 11 maggio 2024 alle ore 20.30 al Teatro Eleonora Duse è in programma una serata all’insegna della musica e della solidarietà, organizzata dal Lions Club Genova Ducale. Il Teatro Duse di via Nicolò Bacigalupo 6 (Genova) apre le porte per l’esibizione dei Chicago Groovers, band tributo dei Blues Brothers che unisce talento musicale, comicità e spirito di solidarietà. La serata non offre solo l’opportunità di godersi la musica, ma è anche un’occasione per contribuire a donare l’intero incasso al netto dei costi alla Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS, ente che si occupa di assistenza socio-sanitaria di persone che necessitano di cure palliative.

“Anche quest’anno – racconta Matteo Savio, presidente pro-tempore del Lions Club Genova Ducale – abbiamo scelto di rinnovare questa iniziativa benefica, offrendo non solo l’occasione di divertirsi sulle note dei Chicago Groovers, ma anche di condividere un momento significativo di solidarietà“. Il prezzo del biglietto è di 25 euro e l’intero incasso, al netto dei costi, sarà devoluto a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS. “Desideriamo ringraziare di cuore i Chicago Groovers per il loro contributo generoso e tutti coloro che parteciperanno a questa serata speciale, dimostrando il loro impegno verso la solidarietà e il sostegno alle cause meritevoli”.

I Chicago Groovers, ispirati alla leggendaria band dei Blues Brothers, portano con sé l’energia del rhythm’n’blues, del soul e del rock’n roll, promettendo una serata di musica e divertimento, con uno spettacolo coinvolgente che attraversa le vie polverose di Chicago. La formazione dei Chicago Groovers è composta dal bassista Davide Perrone, dal batterista Massimiliano Torselli, dal pianista e organista Hammond Gianluca Masala, dai chitarristi Alessandro Ricci e Andrea Grasso, dal sassofonista Sergio Crucitti, dal trombettista Alberto Farnatale, dal trombonista Denis Trapasso e dalle voci di Andrea Piazze, Fabio Maggio, Chiara Romano e Alice Mazzolino.

Lo spettacolo di The Chicago Groovers – Blues Brothers Tribute va in scena sabato 11 maggio 2024 alle ore 20.30 al Teatro Eleonora Duse in via Nicolò Bacigalupo 6 a Genova. I biglietti sono disponibili sul sito e alla biglietteria del Teatro Nazionale di Genova. Il costo dell’ingresso è di 25€.