Furto in chiesa a Castelletto: svuotata la cassetta delle offerte

Genova. Una sorpresa decisamente amara proprio nei giorni in cui si celebra l’inizio del periodo delle festività. Nella chiesa di San Paolo di via Acquarone, a Castelletto, qualcuno ha preso di mira la cassetta delle offerte svuotandola e fuggendo poi con le poche decine di euro donate della comunità.

Ad accorgersi del furto è stato il parroco, che domenica dopo la messa è andato a ritirare le offerte e ha trovato la cassetta completamente vuota.

Il religioso ha subito sporto denuncia alla polizia, stimando in circa 100 euro il denaro sottratto. Grande invece lo sconforto nel constatare il furto, soltanto in parte lenito dalla speranza che chi ha deciso di prendere di mira le offerte fosse in reale stato di bisogno.