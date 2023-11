Giornata delle cure palliative, venerdì pomeriggio in piazza De Ferrari l’ambulatorio mobile di Asl3

Genova. Domani, venerdì 10 novembre dalle 14 alle 17, gli specialisti della S.C. Cure Palliative Area Metropolitana Asl3, diretta dal dr. Flavio Fusco, sono in piazza De Ferrari a bordo dell’ambulatorio mobile per fornire informazioni su servizi territoriali e al domicilio offerti alla cittadinanza.

L’équipe Asl3 è a disposizione per supporto in merito ai bisogni di cure palliative sia per persone con malattia oncologica che con malattie croniche invalidanti e progressive.

Qui un video informativo sulle cure palliative promosso dalla Asl3.

L’iniziativa è promossa in occasione della Giornata Nazionale delle Cure Palliative 2023.