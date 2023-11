Basket, filotto di sei vittorie per Cus Genova in Serie C: superato anche l’ostacolo Fulgor Omegna

Genova. Ancora una vittoria per il CUS Genova Basket in Serie C Unica. Ragazzi di Coach Pansolin capaci di conquistare il dodicesimo punto e di mantenere la vetta del Girone B grazie al successo contro Fulgor Omegna.

Sfida aperta al PalaCUS, con i biancorossi vincenti grazie alla grande giornata offensiva, nonostante una prova difensiva sottotono. Sei vittorie su sei, dunque, per gli universitari.

“Sono contento per la vittoria ma mi dispiace dal punto di vista difensivo perché non abbiamo fatto una bella partita – commenta il giocatore biancorosso Davide Ferraro – Abbiamo fatto tanti errori individuali, concedendo tanto agli avversari. Però è la seconda partita di fila che facciamo circa 90 punti e quindi vuol dire che in attacco sta andando abbastanza bene. Questo ha compensato le mancanze difensive però sono contento per la vittoria e l’importante alla fine è quello”.

TABELLINO

CUS GENOVA BASKET vs FULGOR OMEGNA 88-82 (22-15; 38-36; 66-58)

CUS GENOVA BASKET: Ricci 4, Taccini ne, Vallefuoco 15, Esposito, Galluzzi 26, Dufour 26, Cassanello, Caversazio 6, Ferraro 5, Casucci 2, Sommariva 2, De Censi 2. Coach: Pansolin.

FULGOR OMEGNA: Maulini 4, Bucelli 2, Santini 15, Orlando 5, Barberis 6, Vercelli 22, Forte 7, Donaddio 15, Fomba 6. Coach: Lodetti.