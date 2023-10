Riva Trigoso, al via i lavori di riqualificazione della passeggiata mare a Levante

Sestri Levante. Partiranno nella mattinata di domani, martedì 3 ottobre, i lavori di riqualificazione della passeggiata mare di Riva Levante che interesseranno l’area più vicina all’arenile fino a maggio 2024. L’intervento si inserisce nel quadro del progetto di restyling del lungomare di Riva Trigoso iniziato con la riqualificazione della passeggiata di Ponente avvenuta negli scorsi anni.

Nella prima fase dei lavori verrà realizzata una nuova promenade rialzata per meglio godere della vista sulla spiaggia e sul mare anche grazie ai rinnovati accessi alle spiagge che verranno realizzati mediante la costruzione di scale e rampe. Successivamente saranno create nuove aiuole ai lati dell’area dedicata allo sport e un giardino con due ampi spazi verdi dedicati alle essenze mediterranee. Inoltre, verrà definita una nuova area ludico sportiva con l’ampliamento dell’area giochi dedicata ai bambini, il rinnovamento del campo da basket e l’ampliamento dell’area fitness con l’installazione di nuovi attrezzi.

Durante il periodo dei lavori, grazie al posizionamento di transenne sarà garantito il transito pedonale a lato dei tre condomini presenti nell’area di cantiere.In questa prima fase dei lavori il mercato settimanale del lunedì mattina non subirà variazioni.

Per consentire lo svolgimento della prossima stagione estiva, i lavori termineranno nel mese di maggio e riprenderanno nella seconda metà del mese di settembre 2024.

La seconda fase di intervento inizierà a settembre 2024 e consisterà nella creazione di una piazza – giardino attraverso la valorizzazione del verde esistente e la piantumazione di nuove essenze, la posa di una pavimentazione uniforme fino al fronte delle case di via Colombo e l’installazione di sedute circolari per godere dell’ombra degli alberi.

Nel complesso il progetto prevede un investimento di 3,8 milioni di euro ottenuti con fondi PNRR.

“La cantierizzazione partirà due settimane dopo la previsione del progetto esecutivo che la fissava al 18 settembre perché non volevamo che i lavori interferissero con la gara podistica svoltasi ieri e per agevolare i proprietari degli stabilimenti balneari ancora impegnati nelle attività di smontaggio delle attrezzature”, spiega il sindaco Francesco Solinas.

“Si tratta di un cantiere e di un progetto molto importante per il borgo di Riva Trigoso che vedrà completamente rinnovata una porzione della passeggiata mare molto frequentata sia dai residenti sia dai tanti turisti nei mesi estivi. L’amministrazione provvederà ad apportare alcune modifiche al progetto originario pur mantenendo inalterate le caratteristiche principali – continua il sindaco Solinas – Tra le modifiche che abbiamo deciso, la principale riguarda via Colombo che, a differenza del progetto inizialmente presentato dalla precedente amministrazione, non verrà pedonalizzata. Saranno effettuati i lavori di rifacimento della pavimentazione, ma resterà carrabile e rimarranno inalterati i parcheggi presenti nella via”, conclude.