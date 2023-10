Genoa, Blazquez punta in alto: “Presto tra i top d’Italia, possiamo battere chiunque”

Le vittorie contro la Lazio e la Roma e il pareggio contro il Napoli hanno fatto alzare alle stelle l’umore in casa Genoa. Il calendario difficile e la pesante sconfitta contro la Fiorentina all’esordio sembravano essere presagio di una stagione in salita. Invece, i rossoblù hanno conquistato un bottino di otto punti e possono sabato affrontare il Milan senza troppe pressioni in attesa di gare più alla portata.

Entusiasmo testimoniato dalle dichiarazioni rilasciate a La Gazzetta dello Sport dall’amministratore delegato Andrés Blazquez. Punto primo, il dirigente spagnolo non vuole sentire parlare di obiettivo salvezza, che deve essere fuori discussione. “Non dico a cosa dovremmo puntare”, afferma alla rosea riferendosi alla stagione in corso. Si sbilancia invece circa l’obiettivo più a lungo termine di far diventare il Genoa “fra i club top d’Italia”. Dichiarazioni in linea con quella del “modello Atalanta” dichiarato ormai due anni fa al momento dell’insediamento di 777 Partners.

In tema di sguardo al primo biennio, Blazquez sottolinea come la rosa di quest’anno costi ben 35 milioni in meno di quella della passata a fronte di un parco giocatori di maggior valore. “Siamo purtroppo costretti a fare i conti con contratti fino al 2026 risalenti al passato”, sottolinea a inizio intervista. Il rammarico più grande di Blazquez è aver sbagliato il primo cambio di allenatore, ovvero l’esonero di Ballardini e la scelta di Shevchenko.

A proposito di giocatori, parole di stima chiaramente per Gudmundsson, sottolineando l’abilità di Spors nell’assicurarselo nonostante la concorrenza di altri club italiani e svela una curiosità su Frendrup, un altro colpo dello spesso criticato dirigente tedesco. Blazquez ha raccontato che alcuini osservatori della Premier League hanno indicato in Frendrup un top player in grado di giocare in qualsiasi club del campionato inglese.

“Non mi sorprendo più della tifoseria rossoblù”. Parole al miele anche per il pubblico, che ha raggiunto il record di abbonamenti e che, sempre come afferma Blazquez, avrebbe potuto riempire lo stadio interamente “senza neppure spazio per gli ospiti”.