Cogoleto, nuovo sportello antiviolenza ai giardini Baden Powell

Cogoleto. Apre un nuovo sportello antiviolenza a Cogoleto. Il servizio, che si occuperà di gestire le richieste di aiuto provenienti da Arenzano (dove è già attivo dal 2021 un altro sportello) e Cogoleto, verrà inaugurata sabato 21 ottobre su iniziativa di Donna Oggi Arenzano Odv e del Centro Per Non Subire Violenza, che hanno collaborato con il Comune di Cogoleto, in particolare con l’assessore ai Servizi Sociali, Giorgia Pisani, e l’assessore all’Istruzione e cultura, Marina Bruzzone.

Il nuovo sportello antiviolenza ha sede in via Isorella 1 B, nei giardini Baden Powell, e sarà attivo il primo e il terzo lunedì del mese con orario 10.00-12.00 e 15.30-17.30. L’obiettivo, spiegano le associazioni, è quello di offrire sul territorio un luogo protetto, in anonimato e segretezza dove le donne che stanno vivendo situazioni di violenza possono chiedere aiuto, un servizio di prima accoglienza e di ascolto.

Operatrici volontarie formate sulla violenza di genere faranno una prima accoglienza telefonica o di persona, se la donna si recherà allo sportello antiviolenza, e in seguito fisseranno appuntamento per il primo colloquio con l’operatrice del Centro Per Non Subire Violenza, con cui sarà possibile costruire il percorso di fuori uscita dalla violenza.