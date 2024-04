A Cogoleto anche Don Ciotti per l’intitolazione dei giardini alle vittime delle mafie

Cogoleto. Anche il fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti, ha partecipato questa mattina a Cogoleto, nel ponente di Genova, alle iniziative per l’intitolazione di un giardino dedicato alle vittime innocenti delle mafie.

Lo spazio verde, in località Beuca, in cosiddetto “villaggio olandese”, sarà quindi una testimonianza civile dell’impegno di tante realtà per diffondere la cultura della legalità.

Oltre al Don Ciotti, e al sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone che ha accolto il religiosi in una gremita sala del Comune, presenti il vescovo della Diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino, il parroco Don Antonio Ferri, il vicepresidente del consiglio regionale Armando Sanna e il consigliere Giacomo Robello in rappresentanza della Città Metropolitana.

Don Ciotti è tornato a ribadire l’importanza di sostenere e promuovere la confisca dei beni della criminalità organizzata.

L’idea di intitolare un prato alle vittime della mafia è stata portata avanti dal Comune di Cogoleto su suggerimento del Punto Pace Hélder Câmara di Pax Christi. L’intera giornata è stata organizzata insieme a Libera Genova e alla Parrocchia Santa Maria Maggiore.

Il cosiddetto “villaggio olandese”, nei pressi di via Frankenbergen, ingloberà anche il Giardino della Convivialità delle Differenze e una delle due panchine dipinte in giallo, arancione e fucsia. Si estenderà dal Punto di Incontro Don Andrea Gallo fino a via del Mirto.