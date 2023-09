Autocisterna di gpl rovesciata in A10, si lavora per riaprire il tratto tra Varazze e Arenzano

Aggiornamento ore 13. Sulla A10 Genova-Savona proseguono le operazioni di ripristino del tratto di A10 compreso tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, dopo l’incidente – avvenuto all’altezza del km 22,5, Cogoleto – che ha visto coinvolti un’autovettura e una cisterna, che si è ribaltata disperdendo GPL. Il ripristino della carreggiata sarà possibile solo dopo il completo trasbordo del liquido su un mezzo speciale, attivato dai vigili del fuoco.

Per permettere la riapertura del tratto, ancora chiuso alle 13, è in corso l’installazione di un cantiere per far transitare il traffico su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta.

Sul posto oltre ai pompieri e alla Polstrada anche 20 uomini e 10 mezzi messi a disposizione dalla direzione di tronco di Genova di Aspi.

Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni di ripristino si è resa necessaria l’evacuazione dei civici 21-23-25-38 di Via Ronco. Lo conferma il Comune di Cogoleto. “Le operazioni, coordinate dal Centro Operativo Comunale, sono in corso e stanno coinvolgendo, oltre al nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile, anche Servizi sociali, Polizia Locale, Croce Rossa, Croce d’Oro e Carabinieri”, spiega il sindaco Paolo Bruzzone.

Attualmente, in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Varazze, si registrano nove chilometri di coda in direzione Genova.

Per gli utenti in viaggio verso Genova, Autostrade consiglia di anticipare l’uscita ad Albisola, percorre la viabilità ordinaria per rientrare in autostrada ad Arenzano. Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la A6 Torino-Savona e la A21 Torino-Piacenza.

Liguria. L’autostrada A10 tra Varazze e Arenzano è stata chiusa dalle 9.30 di questa mattina a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Varazze.

Un’autocisterna che trasportava gpl si è rovesciata su un fianco per motivi ancora da chiarire. L’incidente all’altezza di Cogoleto al km 22. Coinvolta anche una vettura.

Sul posto si stanno diverse squadre di vigili del fuoco da Savona e Genova oltre alla polizia stradale e al personale di Autostrade per l’Italia.

Al momento, stando a quanto riferito, nonostante i timori per via del carico del tir, non ci dovrebbero essere pericoli: la cisterna contenente il gpl sarebbe integra e non avrebbe riportato danni.

Tuttavia i vigili del fuoco stanno valutando se far evacuare temporaneamente le abitazioni più vicine – la zona è quella del campo sportivo di Cogoleto – durante la fase di travaso di gpl.

Un ferito lieve, il conducente del tir è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Chi viaggia verso Genova deve uscire a Varazze, dove c’è un km di coda, ma Aspi consiglia di anticipare l’uscita a Celle Ligure, e rientrare in autostrada ad Arenzano dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Code per due chilometri nel tratto chiuso e situazione che si complica sulla Aurelia in una mattinata già difficile per la viabilità verso Genova a causa dell’avvio del Salone Nautico.