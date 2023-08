Chiavari: continua la campagna per difendere le palme dal Punteruolo rosso

Chiavari. Evitare la moria di palme a causa del punteruolo rosso. Anche a Chiavari continuano gli interventi per contrastare la diffusione del letale insetto.

Ha preso il via in questi giorni la campagna di contenimento del Rhynchophorus ferrugineus su 63 esemplari di palma Phoenix Dactylifere, presenti in viale Arata e in viale Tappani.

La consigliera Ilaria Solari spiega: “Da un lato continuiamo a monitorare il verde pubblico e dall’altro a mettere in atto ciclici trattamenti alle palme cittadine attraverso un trattamento endoterapico con il sistema Tree Care, utilizzando un apposito prodotto fitosanitario. I lavori sono stati affidati ad una ditta specializzata di Verona, per circa 9700 euro. Tuteliamo il nostro patrimonio con azioni mirate, anche in prevenzione, per difenderci dal punteruolo rosso”.