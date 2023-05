Sori, schianto frontale auto-moto: 42enne in codice rosso al San Martino

Sori. Ancora un incidente sulle strade della Liguria. È successo sull’Aurelia all’altezza di Sori nel tardo pomeriggio: un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente e l’uomo che guidava il mezzo a due ruote è finito in ospedale, per fortuna non in pericolo di vita.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 18.00 in via Crispi. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sul posto la Croce Verde di Bogliasco e l’automedica del 118 che hanno prestato i primi soccorsi al motociclista, un 42enne. I primi accertamenti sul posto hanno evidenziato un trauma cranico, un sospetto trauma al bacino e una lussazione alla spalla.

Una volta stabilizzato, l’uomo è stato portato in codice rosso per dinamica all’ospedale San Martino di Genova. Illeso invece l’automobilista coinvolto nello scontro.