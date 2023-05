Perde il controllo dell’auto e si schianta sul guardrail: code e disagi sulla A12

Genova. Un nuovo incidente è avvenuto questa mattina sulla autostrada A12 tra Rapallo e Chiavari in direzione levante, dove una macchina è uscita di strada scontrandosi violentemente contro le protezioni laterali.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 7 nei pressi dei cavalcavia Campodonico: l’autista della vettura, un ragazzo di 32 anni, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo, finendo a bordo carreggiata. Non sono stati coinvolti altri mezzi.

Dopo pochi minuti i soccorsi, con sul posto l’arrivo dell’automedica del 118, l’ambulanza, e i tecnici di Aspi: il giovane è stato medicato sul posto per essere poi trasportato all’ospedale di Lavagna. L’intervento è stato attivato in codice rosso per dinamica per poi essere declassato in giallo.

Sulla tratta ovviamente si registrano disagi per la circolazione autostradale con una coda di poco più di un chilometro tra Rapallo e Chiavari