Genoa in Serie A: a Pietra Ligure le campane intonano l’inno rossoblù

Il parroco di Pietra Ligure Giancarlo Cuneo ha fatto eco ai cori provenienti dal “Luigi Ferraris” di Marassi facendo suonare a festa le campane della chiesa di San Nicolò. Il motivo intonato? L’inno del Genoa.

Il prelato del comune della provincia di Savona non ha mai fatto mistero della sua “fede” genoana e per questo ha deciso di omaggiare in un modo decisamente inconsueto la grande stagione della squadra di mister Alberto Gilardino.

A un anno di distanza dalla retrocessione, per rimanere in tema, un segnale di resurrezione sportiva che i tifosi auspicano possa essere il primo tassello di un periodo di gioie anche nella massima serie.