“Esploratori della Memoria”: a Tursi la cerimonia di premiazione

Genova. Il Salone di Palazzo Tursi ha ospitato la cerimonia di premiazione del concorso “Esploratori della Memoria” che, per il nono anno consecutivo, ha coinvolto le scuole liguri durante l’anno scolastico 2022-23.

L’iniziativa, ideata dall’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra e Fondazione, rientra nel più ampio progetto “Pietre della Memoria” (www.pietredellamemoria.it) che ha lo scopo di promuovere lo studio e favorire la conoscenza della storia contemporanea tenendo viva la memoria dei Caduti delle due guerre mondiali e della guerra di Liberazione, un dovere morale nei confronti di quanti hanno sacrificato la loro vita per la difesa della Patria, il raggiungimento della democrazia e l’affermazione degli ideali di pace e fratellanza.

Alla cerimonia sono intervenuti il presidente regionale ANMIG Agostino Pendola, la referente regionale del concorso Anna Traversaro, la delegata dell’Ufficio Scolastico per la Liguria Raffaella Gregori, i soci e le autorità ANMIG. Con loro gli studenti delle scuole della Liguria che hanno partecipato al concorso accompagnati dai loro docenti e dirigenti scolastici.

A dare loro il benvenuto è stato l’assessore alla sicurezza e al volontariato Sergio Gambino: «Ringrazio l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e Fondazione che da dieci anni porta avanti l’importante progetto delle “Pietre della Memoria”, e un pensiero speciale va ai ragazzi che vi hanno lavorato e agli insegnanti che li hanno accompagnati lungo il percorso. La memoria è fondamentale così come lo è la Storia perché da essa si deve anche imparare dal nostro passato e a capire quali atrocità le persone possono commettere. Questo progetto è estremamente prezioso perché ricorda l’immenso valore del sacrificio dei nostri avi e, al contempo, mira ad imprimere i principi di libertà, di patria e di pace».

La cerimonia si è aperta con la proiezione di un videomessaggio del presidente nazionale ANMIG Claudio Betti, un intervento del coordinatore del progetto nazionale Remo Gasperini, e, a seguire il ricordo di don Lorenzo Milani, nella ricorrenza del centenario della sua nascita.

Finora nella nostra regione le schede censite e catalogate sono quasi 1300 circa la metà delle quali solo a Genova. In questa ultima edizione le scuole di ogni ordine e grado che hanno aderito al progetto sono state sette, per un totale di 181 studenti guidati da 16 docenti. Il loro lavoro esplorativo ha permesso di censire altri 112 luoghi della memoria presenti in Liguria e non solo: monumenti, lapidi, lastre commemorative, steli e cippi relativi a episodi e Caduti delle guerre mondiali. Tra i vari contributi di questa edizione vi sono quattro filmati e sei interviste a testimoni della storia locale. Tutto il materiale è pubblicato nel sito dedicato www.pietredellamemoria.it.

Queste sono le scuole premiate:

Scuola primaria: 1^ classificata: I.C. Genova Teglia – Primaria “Elsa Morante” – Genova.

Scuola secondaria I grado: 1a classificata I.C. Busalla di Busalla (GE); 2a classificata Istituto onnicomprensivo Convitto Nazionale “C. Colombo” di Genova e 3a classificata Collegio “Emiliani” di Genova Nervi.

Scuola secondaria di II grado: 1a classificata Istituto di Istruzione Superiore Statale “Parentucelli-Arzelà” di Sarzana (SP) 2a classificata Istituto Professionale di Stato “Giuseppe Casini” di La Spezia; 3a classificata Istituto di Istruzione Superiore Statale “Vincenzo Cardarelli” di La Spezia.

Il progetto Pietre della Memoria censirà e catalogherà almeno centomila pietre. Le Pietre della Memoria da censire, secondo un preciso ed uniforme criterio codificato nella scheda tipo, sono monumenti, lapidi, lastre commemorative, steli, cippi e memoriali riferiti alla prima e seconda guerra mondiale e guerra di Liberazione e riguardanti persone e fatti il cui ricordo, per non dimenticare, è stato fissato sulle Pietre della Memoria dalle istituzioni e dalle singole comunità locali. La mappa completa delle Pietre sarà a disposizione dei familiari, discendenti e conoscenti dei Caduti nei due conflitti mondiali; delle associazioni di ricerca e studio; del mondo della scuola; dei semplici cittadini curiosi e amanti della storia.

Al concorso supportato da Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova e Regione Liguria è stata conferita la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.