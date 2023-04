I giovanissimi della Samp e del Genoa a Cairo Montenotte per il Torneo Internazionale 958 Santero

Cairo Montenotte. Ci saranno anche la Sampdoria e il Genoa, tra le 32 squadre partecipanti, al 26° edizione del Torneo Internazionale 958 Santero organizzato dalla Cairese e riservato alla categoria Giovanissimi 2009.

112 le partite in programma in Valbormida dal 22 al 25 aprile, per una quattro giorni di calcio davvero intensa e ricca di emozioni. Come da tre edizioni a questa parte, la manifestazione sarà dedicata a Carlo Pizzorno, scomparso nel 2018. Sua l’idea, alla fine degli anni ’90, di dare vita ad un evento internazionale di calcio giovanile, che negli anni è diventato un appuntamento importante nel panorama mondiale.

Lo dimostra la partecipazione, ogni anno, di società blasonate a livello nazionale e non solo. Saranno infatti ben 11 i club professionistici che proveranno a contendersi il titolo 2023: oltre a a Samp Genoa, ci saranno Napoli, Atalanta, Milan, Inter, Juventus, Torino, Monza, Südtirol e Alessandria.

Sette invece le formazioni straniere, rappresentanti sei nazioni tra Europa, Asia e Africa. Per la prima volta a Cairo ci saranno l’accademia Senegal Sport Detection, la Dinamo Tbilisi, attuale detentore dell’Erovnuli Liga, campionato georgiano, e l’F.C. Honka, squadra che milita della Serie A finlandese (la Veikkausliiga), vincitrice di una coppa di Finlandia e di due coppe di lega. Dalla Bundesliga, massimo campionato tedesco, arriveranno in Valbormida i ragazzi dell’F.C. Augsburg 1907. Sarà del torneo anche l’F.C. Nordsjaelland, club danese vincitore di un campionato e due coppe nazionali. Chiudono l’elenco delle squadre straniere di questa 26° edizione, due formazioni svizzere che negli ultimi anni sono state una presenza fissa del torneo, ovvero Team Locarnese e Team Mendrisiotto.

Otto i gironi, la Sampdoria dovrà vedersela con Augsburg, Voluntas Montichiari e Ceriale. Il Genoa invece con Monza, Saviglianese e Millesimo.

Fischio d’inizio del torneo domani alle ore 16:00, le partite si svolgeranno fino alle 21:25 (la partita conclusiva della giornata, come da tradizione, sarà quella della Cairese che quest’anno affronterà la formazione senegalese).

Domenica 23 si concluderà la prima fase: si giocherà dalle 9:30 alle 20:25. Lunedì invece al mattino andranno in scena gli ottavi di finale e al pomeriggio i quarti. Martedì 25 aprile la giornata si aprirà con le semifinali seguite dalle 15:00 dalle finali. La finalissima, in programma al Cesare Brin, sarà alle 17:30. Seguirà la premiazione (QUI il calendario completo). Su IVG sarà possibile seguire tutti i risultati in diretta e gli aggiornamenti del torneo.

La manifestazione si terrà in sei stadi della Valbormida: tre a Cairo, ovvero il Cesare Brin (campo principale), il Lionello Rizzo e il Paolo Ponzo di Bragno. Si giocherà anche al Candido Corrent di Carcare, al Don Ravera di Pallare e al Comunale di Plodio.

E proprio alle altre società valbormidesi che si rivolge il direttore generale della cairese, Franz Laoretti: “Ringrazio il Pallare, la Carcarese, il Plodio e il Bragno per la collaborazione, questa macchina ha bisogno sì della direzione della Cairese ma anche dell’appoggio e del sostegno di queste realtà importanti che per quattro giorni metteranno da parte le rivalità sportive a beneficio della Valbormida”.

E poi aggiunge: “Anche quest’anno partiamo con lo stesso entusiasmo di sempre, consci del fatto che non dovremo sbagliare niente, perché avremo gli occhi puntati del mondo calcio visto le squadre partecipanti e visto l’afflusso che si prevede negli stadi valbormidesi”.

Grande novità di quest’anno la cerimonia inaugurale che si terrà domani mattina, alle ore 10:30 al Cesare Brin, dove ci sarà la presentazione della kermesse e la sfilata delle squadre partecipanti. Inoltre la cantante cairese Francesca Varaldo canterà l’inno di Mameli. All’evento saranno presenti esponenti della Regione, della Provincia, il sindaco di Cairo Paolo Lambertini e altri suoi colleghi valbormidesi.

I GIRONI

GIRONE A

JUVENTUS FC

SENEGAL SPORT DETECTION

MICRI CALCIO

CAIRESE

GIRONE B

FC INTER

FC DINAMO TBILISI

BOGLIASCO

ACQUI

GIRONE C

AC MILAN

FC NORDSJEALLAND

VADO

CHERASCHESE

GIRONE D

ATALANTA B. C.

U.S. ALESSANDRIA

CHISOLA

LOCARNESE

GIRONE E

SSC NAPOLI

FC HONKA

ASTI

LEGINO

GIRONE F

AC MONZA

GENOA CFC

SAVIGLIANESE

MILLESIMO

GIRONE G

U.C. SAMPDORIA

FC AUGSBURG

VOLUNTAS MONTICHIARI

CERIALE

GIRONE H

TORINO FC

FC SUDTIROL

SANREMESE

MENDRISIOTTO