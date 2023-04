Auto si schianta in A26, due persone estratte dalle lamiere: interviene l’elicottero

Aggiornamento ore 15.00 – Il traffico in direzione nord è ripreso, una volta terminate le operazioni di soccorso. Sulla tratta al momento si registrano ancora almeno 5 chilometri di code

Genova. Brutto incidente sulla A26 tra Masone e Ovada in direzione nord dove che ha visto coinvolta un’auto con a bordo due persone rimaste gravemente ferite nello schianto.

L’episodio è avvenuto poco prima della 14. Sul posto immediato l’arrivo dei soccorsi: necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare la carcassa dell’auto per estrarre le due persone rimaste intrappolate nell’abitacolo. Una di loro sarebbe in gravi condizioni ed è stata trasportata con l’elicottero al pronto soccorso del San Martino di Genova.

Ancora da capire le cause e le dinamiche dell’incidente. Gravi disagi per il traffico: in direzione nord la tratta è al momento bloccata e si registrano diversi chilometri di coda in direzione di Gravellona.