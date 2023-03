Al Goa Boa unica data italiana di Peter Hook: si celebrano Joy Division e New Order

Genova. A Goa-Boa 2023 l’unica data italiana di Peter Hook & The Light con ‘Joy Division:

A Celebration’.

Una serata evento nell’anno in cui ricorre il 40° anniversario di Blue Monday dei New Order, il singolo in vinile più venduto e ballato nella storia della musica, (ma anche il 30mo di Traispotting…).

Artisti, ma soprattutto dischi, che hanno cambiato la vita di molti, che ancora oggi sono fortemente radicati nella cultura popolare e godono di sincera venerazione. Joy Division, New Order con Peter Hook, bassista, autore e cofondatore di entrambe le band a fare da tratto d’unione e a celebrarne le gesta con The Light.

I primi nomi del festival

Venerdì 30 giugno

Nu Genea live band

Sabato 1 luglio

Peter hook & The light

“Joy Division: A Celebration”

Mercoledì 5 luglio

Salmo

Giovedì 6 luglio

Baustelle

Kim Gordon

Sabato 8 luglio

Kraftwerk

New Show 2023

Le prevendite sono attive per tutti i concerti annunciati su Dice e Ticketone.