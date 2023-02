Cadono e si fanno male durante un’escursione, doppio salvataggio tra Monte di Portofino e Santuario di Montallegro

Genova. Vigili del fuoco e soccorso alpino impegnati in due diversi interventi di soccorso, nel pomeriggio di oggi, tra il parco di Portofino e le alture di Rapallo.

Nonostante il freddo e il vento i sentieri del Tigullio e Golfo Paradiso continuano a essere frequentati dai gitanti. Ma oggi ci sono stati due incidenti.

Il primo ha riguardato, intorno alle 15, una donna di 68 anni, che si è fatta male agli arti inferiori cadendo sul sentieri che porta al Santuario della Madonna di Montallegro, alle spalle di Rapallo.

La donna, non in gravi condizioni, è stata soccorsa prima dalla Croce Bianco rapallese e poi dal soccorso alpino che l’ha aiutata ad arrivare ai mezzi e quindi al pronto soccorso di Lavagna.

Più gravi le condizioni di un uomo di 71 anni, politraumatizzato dopo una caduta su uno dei percorsi del monte di Portofino, la cosiddetta Via dei Tubi. Nel tratto da percorrere con l’aiuto delle catene è scivolato precipitando per circa 20 metri.

In questo caso sono entrati in azione sia i vigili del fuoco sia il soccorso alpino, anche con l’elisoccorso. L’uomo si è procurato la frattura di un braccio e una commozione cerebrale. Rimasto cosciente, è riuscito ad allertare il 112. E’ finito al San Martino in codice rosso.

(Autore della foto Roberto Rossi)