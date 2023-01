Domenica torna la fiera di Sant’Agata, ecco tutte le chiusure e le modifiche alla viabilità

Genova. Torna anche quest’anno la fiera di Sant’Agata, appuntamento fisso nel quartiere genovese di San Fruttuoso. Dopo due edizioni posticipate a causa della pandemia (nel 2021 si è svolta a ottobre, nel 2022 ad aprile), l’appuntamento sarà nuovamente in inverno, come da tradizione, e cioè domenica 5 febbraio con banchi allestiti dalle 8.00 alle 21.00.

Nelle oltre 600 bancarelle si potranno trovare prodotti artigianali, prelibatezze gastronomiche, oggettistica, piante e fiori e molto altro. La manifestazione, legata al nome della santa venerata nell’omonima chiesa oggi nascosta dai palazzi di piazza Giusti, è da sempre un evento molto sentito dai genovesi e dai liguri, anche per la sua varietà merceologica e per la peculiare offerta commerciale.

Di seguito i provvedimenti per la viabilità, assunti con un’ordinanza della polizia locale.

Dalle ore 00.00 del giorno domenica 5 febbraio 2023 alle ore 04.00 del giorno lunedì 6 febbraio 2023 e comunque fino a cessate esigenze, ad eccezione per il transito bidirezionale della linea 618 di Amt fino alle ore 1.30, sono istituite le seguenti prescrizioni.

Divieto di circolazione e di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo degli inadempienti in:

1. Via de Paoli, per tutta l’estensione;

2. Via Contubernio G.B. D’Albertis, tratto compreso tra piazza Martinez e via Vitale;

3. Via Paggi tratto compreso tra via Casoni e via San Fruttuoso;

4. Via Tomaso Pendola, per tutta l’estensione;

5. Via Paolo Giacometti per tutta l’estensione (eccetto veicoli trasporto pubblico locale fino alle ore 01:30 del 05.01.2023)

6. Piazza Giusti limitatamente all’area antistante i civici 10 e 11 e nello stacco antistante l’edificio delle Ferrovie dello Stato;

7. Corso Galileo Galilei, per tutta l’estensione;

8. Via Giovanni Torti tratto compreso tra piazza Martinez e via dell’Albero D’Oro;

9. Via Filippo Casoni, per tutta l’estensione;

10.Piazza Giovanni Martinez, per tutta l’estensione;

11.Piazza Manzoni nella parte lato mare;

12.Via Michele Novaro tratto compreso tra la via Giacometti e la via Toselli;

13.Corso Sardegna nella semicarreggiata di levante, tratto compreso tra la via

Giacometti e la via Don Orione e nello stesso tratto, nella semicarreggiata di

ponente, istituzione del doppio senso di circolazione;

14.Via Vittoria Giorni, per tutta l’estensione;

15.Piazza Terralba eccetto la corsia che adduce a via Giovanni Torti in direzione

ascendente

Divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti in:

1. Via Pietro Toselli tratto compreso tra piazza Martinez e via Novaro;

2. Via Marina di Robilant sul lato ponente del tratto compreso tra la via S. Fruttuoso e

la via Torti;

3. Via San Fruttuoso sul lato mare del tratto compreso tra il passo Resa Villa Migone

e la villa Migone e su entrambi i lati nel tratto compreso dalla villa Migone fino alla

via dell’Albero D’Oro (compresa);

4. Via Vitale tratto compreso tra il civ 2 nero ed il civ 12 nero;

5. Passo Resa di Villa Migone, per tutta l’estensione;

6. Via G.B. d’Albertis, tratto compreso tra via Revelli Beaumont/Vitale e via Repetto;

7. Via Olivieri, tratto compreso tra corso Galileo Galilei e via Cambiaso, con l’istituzione

del doppio senso di circolazione.

In via San Fruttuoso è istituito il senso unico di marcia nel tratto compreso tra Passo Resa di Villa Migone e l’intersezione con via dell’Albero d’Oro (compresa) con contestuale rimozione dei dissuasori di transito. Divieto di circolazione nel tratto compreso tra la via Imperiale e via dell’Albero. In via dell’Albero d’Oro è istituito l’obbligo di arresto e dare precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via Torti. In via Pertusio è istituito il senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti verso via Varese.

In via Pietro Toselli sono stabilite le seguenti prescrizioni: istituzione del senso unico di marcia con direzione ponente nel tratto compreso tra la via Novaro e la piazza Martinez; per i veicoli in transito nel tratto a ponente dell’intersezione con via Novaro, è istituito

l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via Novaro stessa.

In via Imperiale è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via Torti. In via Oristano è istituito l’obbligo di uscita su via Varese con obbligo di svolta a sinistra in via Ayroli. In via Cambiaso è istituito il senso unico alternato a vista fino all’intersezione con piazza

Manzoni.

Sono temporaneamente istituite fermate degli autobus adibiti al servizio di linea di trasporto pubblico locale: lato ponente di via Marina di Robilant in prossimità dell’intersezione con la via Torti; lato mare di Via Marchini in prossimità dell’intersezione con la via Amarena; lato mare di Piazza Giusti in prossimità del civico 1; lato levante di Corso Sardegna tratto compreso tra il termine della sosta e la via Giacometti, lungo la corsia di canalizzazione nei pressi dell’edicola. Dovrà essere garantito il transito ai veicoli di soccorso in servizio di pronto intervento.