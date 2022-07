Caldo, Genova “bollino giallo” da domani secondo gli avvisi del ministero della Salute

Genova. Ancora per oggi, lunedì 25 luglio, Genova è classificata con il “bollino rosso”, il più alto livello di attenzione per caldo e afa secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore ma per domani, martedì 26 luglio e per il giorno successivo il colore del capoluogo ligure sarà il “giallo”.

Che non significa che non sarà caldo, e che non soffriremo per l’afa, ma le temperature dovrebbero essere più sopportabili anche grazie all’aumento dell’instabilità che porterà piogge e temporali.

Le temperature previste da Arpal per i prossimi tre giorni sono comunque stazionarie, a Genova sulla costa tra 25 e 32 gradi mentre potrebbero calare un po’ da giovedì.

Al momento le centraline del centro meteo idrologico regionale segnano 30,5 gradi a Genova città. I record sono registrati a Serra Riccò, 33,5 gradi, e a ValBrevenna, 33,4 gradi.