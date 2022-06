Da Genova a Malpensa in bus, dopo due anni riparte il collegamento: servizio attivo tutti i giorni

Genova. Dopo due anni di stop riprende il collegamento diretto via bus con l’Aeroporto di Malpensa. Si tratta della linea Genova – Alessandria – Casale – Malpensa che ora torna attiva tutti i giorni dall’11 giugno al 2 ottobre.

Orari andata

Per l’andata gli orari vedono la partenza da GENOVA P.zza della Vittoria 2-4 alle 06:00; da GENOVA Piazza Acquaverde 06:07; da ALESSANDRIA in via Casale 44 (Hotel Al Mulino) alle 07:18; da CASALE SP 55 per Valenza – strada S.Giovannino (Hotel Business) alle 07:38. Con arrivo a MALPENSA Terminal 1 alle 08:55 e al Terminal 2 quando verrà riattivato.

Orari ritorno

Il ritorno parti da MALPENSA terminal 2 (quando attivo) alle 14:30 e da MALPENSA Terminal 1 Arrivi alle 14:35 (uscita 3 – posto 6). Si ferma a CASALE SP 55 per Valenza – strada S.Giovannino (Hotel Business) alle 15:40; ALESSANDRIA Via Casale 44 (Hotel Al Mulino) alle 16:00; GENOVA Piazza Acquaverde alle 17:25; GENOVA P.zza della Vittoria 2-4 alle 17:30.

Come anche per le altre autolinee del Gruppo anche il collegamento con Malpensa da quest’anno si avvale della tecnologia Follow my bus che permette di seguire il proprio pullman in tempo reale, sapendo sempre dove si trova il mezzo che stiamo aspettando. Basta inquadrare il QR presente in fermata, inserire il numero del proprio biglietto per accedere alla geolocalizzazione del Pullman, oppure andare sulla pagina . Prenotazioni e acquisti possono essere fatte anche on line sul sito www.gruppostat.com