Leonardo, 6 anni: da Mele al palco dell'Antoniano per cantare allo Zecchino d'Oro - Genova 24

Leonardo Zambelli, ha 6 anni e abita a Mele con i genitori, ed è figlio unico. L’amore per la musica è nato ascoltando e cantando i jingle pubblicitari, “ho sentito una canzone e ho ripetuto la melodia”, ma tra i suoi hobby anche quello di giocare a fare lo youtuber, i Lego e Minecraft.

Partecipa alla 64esima edizione dello Zecchino d’Oro, la celebre competizione canora per bambini, in onda su Rai1 il 3, 4 e 5 dicembre con una canzone arrangiata da Marco Masini e Lucio Fabbri. Si intitola “Una pancia”.

“Sono un bambino simpatico, mi piace fare nuove amicizie, mi piace cantare e mi piace la vita”. Pregi e difetti? “Come pregi, ho un grande cuore, come difetti.. faccio un po’ di capricci”. Cantante preferito? Sangiovanni, e i Me contro Te… quando cantano. Leonardo non è certo timido e dimostrerà tutta la sua grinta sul palco dell’Antoniano di Bologna.

A condurre i primi due pomeriggi Francesca Fialdini e Paolo Conticini, mentre per la finale, domenica 5 dicembre, il duo prenderà posto in giuria per lasciare il testimone al direttore artistico, Carlo Conti, che condurrà la puntata conclusiva.

14 le canzoni in gara, che toccano temi molto diversi, dagli animali alla famiglia, dall’amore per la lettura all’importanza del riciclo; 31 gli autori di testi e musiche, tra i quali importanti firme del panorama musicale italiano come Claudio Baglioni, Marco Masini, Giovanni Caccamo, Flavio Premoli (Pfm), Luca Mascini (Assalti frontali); 17 i piccoli interpreti provenienti da 9 regioni d’Italia, scelti tra migliaia di bimbi durante il casting dello Zecchino d’Oro, svoltosi anche quest’anno online, che canteranno le canzoni insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

Tema di questa edizione #UnviaggioBellissimo: lo Zecchino d’Oro è un’avventura in cui si può volare lontano, sulle ali della fantasia, per emozionarsi e divertirsi in musica con tutta la famiglia e gli amici.

Il 64° Zecchino d’Oro sostiene la campagna “Operazione Pane” che supporta 17 mense francescane in tutta Italia, garantendo accoglienza e aiuto alle persone e famiglie che vivono in condizioni di grave disagio sociale a partire dal pasto, per guidarle poi in percorsi di inserimento sociale, sanitario e lavorativo. Fino al 19 dicembre 2021, attraverso un sms o una telefonata da rete fissa al numero solidale 45588 sarà possibile sostenere le mense francescane donando un pasto a chi non ha da mangiare e offrendo un aiuto concreto alle migliaia di famiglie che vivono nel disagio. Antoniano, oltre alle 17 mense in Italia, sosterrà anche una realtà francescana che opera ad Aleppo, in Siria, per garantire pasti, ascolto e aiuto alle famiglie che hanno subito il trauma della guerra e che adesso non hanno più nulla. L’iniziativa solidale “Operazione Pane” è sostenuta da Rai per il Sociale