Titolo italiano nella iole a 4 Junior per la Canottieri Sampierdarenesi a Ravenna - Genova 24

Genova. Anche alla Standiana di Ravenna, in occasione dei Campionati Italiani in Tipo Regolamentare, non mancano le soddisfazioni per gli equipaggi delle società della Liguria.

La Canottieri Sampierdarenesi conquista il titolo italiano nella 4 Yole Junior grazie a Simone Galtieri, Luca Carrozzino, Riccardo Corsinovi e Martino Cappagli (tim. Raissa Scionico) che mettono in riga San Giorgio di Nogaro e Firenze.

Precedentemente, la soddisfazione per l’argento nella Gig a 4 Ragazzi con Lorenzo Serafino, Federico Gilioli, Matteo Crivello e Lorenzo Reasso (tim. Samuele Campestre), preceduti di 2 secondi al traguardo dalla Canottieri Firenze.

Il Rowing Club Genovese raggiunge il terzo gradino del podio con Giacomo Costa ed Edoardo Marchetti nel doppio canoe Senior.

Matteo Memoli e Mario Rosso, tesserati Canottieri Genovesi Elpis, sono nel 4 iole Master G-H misto Adria-Ginnastica Triestina. Elpis bronzo anche con i master D Luca Marasi e Matteo Buatier. Stesso risultato per l’Argus dei master E Filippo Dato e Raffaello Bottino.