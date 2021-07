Calciomercato 21/22: Cammaroto è il nuovo allenatore del Sestri Levante

Sestri Levante. L’attesa era tanta, poi è arrivata l’ufficialità: l’ex difensore rossoblù Vincenzo Cammaroto sarà il nuovo tecnico del Sestri Levante per quanto riguarda l’annata 2021/2022. La società ha scelto così di tutelarsi successivamente alla voglia di cambiamento manifestata da mister Alberto Ruvo, il quale dopo un’ottima stagione sembra diretto al Seravezza Pozzi.

Cammaroto subentra invece dopo un brevissimo interregno che aveva contraddistinto le ultime partite della stagione 2027/2018, gare in cui l’ex pilastro della retroguardia difensiva agì come giocatore-allenatore.

Successivamente sono arrivate le esperienze al fianco del tecnico Luca Tabbiani prima alla Lavagnese e poi al Fiorenzuola, quest’ultima conclusa con una storica promozione in Serie C.

Questo l’annuncio del Sestri: “Vincenzo Cammaroto sarà il nuovo allenatore della Prima squadra dell’U.S. Sestri Levante nella stagione 2021/2022.

Classe ’83, ex difensore, ha concluso indossando la nostra maglia nella stagione 2017/2018 la propria carriera di calciatore dopo aver vestito le casacche di numerose società di serie D e serie C.

Dopo l’esperienza calcistica con l’Unione, dove peraltro nell’ultimo periodo ha ricoperto il duplice ruolo di giocatore-allenatore ed una stagione alla Lavagnese come analista, il passaggio al Fiorenzuola come allenatore in seconda dove quest’anno ha conquistato la promozione in serie C vincendo il girone D di serie D.

Un bentornato a Vincenzo con i migliori auguri per una nuova avventura con l’”Unione” ricca di successi e soddisfazioni sportive.”