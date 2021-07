Stagione 2021/2022, nel genovese proseguono gli aggiustamenti per gran parte delle formazioni della Superba

Genova. Si susseguono tra i caruggi le notizie di mercato e non solo. Si potrebbero riassumere in questa maniera gli annunci diramati nella giornata odierna da Goliardicapolis, Borzoli e Sestri Levante, squadre militanti in Promozione e Serie D oggi protagoniste per merito di importanti novità. I blugranata per esempio hanno reso noto che, nella giornata di ieri, sono stati trovati gli accordi tramite un preliminare confirmatorio con il presidente Dino Lucarelli per l’acquisizione della società da parte di Edoardo Bozano.

Il club ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni verranno svelati l’organigramma e il programma sportivo della Goliardica che, come di consueto, si baseranno sulla crescita dei giovani. La stessa prima squadra, ha concluso il comunicato svelando che sarà formata interamente da giovani cresciuti in questi anni nel settore giovanile della società genovese.

Nuovo arrivo invece in casa Borzoli. La società della presidentessa Bardelli Cinzia ha infatti ufficializzato il raggiungimento dell’accordo con Marco Raso che, pertanto, sarà un giocatore gialloblù.

Infine, spostandosi di circa 50 chilometri, ecco l’annuncio del Sestri Levante 1919 che, dopo aver comunicato l’avvenuta iscrizione al prossimo campionato di Serie D, ha reso noto di aver tesserato il difensore Edoardo Grosso (classe 2002). Una crescita avvenuta nei settori giovanili del Genoa e della Virtus Entella ed il campionato disputato durante la scorsa stagione con la maglia chiavarese , questo il biglietto da visita di un giocatore davvero promettente.

Mentre l’estate sta entrando nel vivo lo stesso sta dunque facendo il calciomercato: i prossimi giorni si prospettano come davvero roventi.