San Gottardo, spunta un geyser nel Bisagno: rotto un tubo nel cantiere dello scolmatore

Genova. Una sorta di geyser si è sprigionato questa mattina dall’alveo del torrente Bisagno a San Gottardo sotto via Emilia, all’altezza dell’impianto sportivo della Sciorba.

Non si trattava di fenomeni geologici ma di un incidente legato ai lavori dello scolmatore. Da quanto risulta una trivella impiegata per le palificazioni ha perforato per errore un tubo dell’acqua potabile, causando così una grossa perdita.

Il cantiere è quello delle opere propedeutiche per il canale scolmatore del Bisagno. Al momento sono ancora in corso gli spostamenti dei sottoservizi e deve iniziare lo scavo vero e proprio della galleria.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i tecnici di Iren per individuare la valvola dell’acqua, chiudere il flusso e riparare il guasto. In mattinata saranno possibili disservizi idrici anche se i tempi dovrebbero essere celeri visto che il tubo è già scoperto.