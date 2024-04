Diga, Regione anticipa i soldi del Pnnr. Pastorino: “Interessi sulle spalle dei liguri”

Genova. “Stamattina in Commissione Bilancio si è affrontato il provvedimento omnibus del 179 “disposizione di adeguamento al regolamento regionale”. Per chiarezza si tratta di uno di quei incredibili provvedimenti definiti omnibus in cui si inserisce di tutto: da un articolo dedicato alla protezione della fauna omeoterma, al prelievo venatorio a una articolo sulla disciplina dell’attività edilizia ad una misura per il ripristino della viabilità provinciale. Dulcis in fundo troviamo nel provvedimento le misure finalizzate alla realizzazione della seconda fase della nuova diga foranea del porto di Genova. E qui emerge qualcosa di interessante”.

Lo scrive in una nota stampa il Capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale Gianni Pastorino: “Una prima considerazione: la diga è l’opera più importante del PNRR con un importo elevatissimo che andrà oltre il miliardo di euro, di cui una concessione di 57 milioni di euro da parte di Regione Liguria inserita proprio in questo provvedimento omnibus. La diga è così importante per la Giunta Toti che non si merita nemmeno una misura ad hoc ma si butta tutto dentro al calderone del provvedimento omnibus”.

“In secondo luogo – continua Pastorino – faccio notare che già lo scorso 18 aprile il Presidente Toti dichiarava a mezzo stampa il via libera della Giunta ai 57 milioni di euro, attaccando chi critica l’opera. Anche su questo facciamo il punto: da notizie avute stamattina in Commissione, la Regione per anticipare questi 57 milioni, accenderà un mutuo che, a seconda che sia ventennale o trentennale, comporterà una somma di interessi non indifferenti. È vero, i 57 milioni saranno poi recuperati dalla Regione dai fondi del PNRR, ma gli interessi li pagherà comunque solo la Regione. Ipotizziamo una cifra tra i 100 e i 150 mila euro di interessi all’anno. Si potrebbe dunque arrivare a una cifra di circa 3 milioni e mezzo di interessi che la Regione si accolla. Ovviamente non c’è alcun riferimento a questo nelle roboanti dichiarazioni dello scorso 18 aprile del Presidente Toti. Al Presidente piace giocare d’anticipo sulle spalle delle generazioni future che si troveranno a pagare milioni di euro di interessi”.

A breve giro la replica della Lista Toti, attraverso una nota stampa: “L’attacco del consigliere Gianni Pastorino non fa che confermare la differenza abissale che c’è tra noi e loro, la diversa visione del ruolo delle istituzioni e della politica – si legge nel comunicato stampa – Non cogliere l’importanza e la strategicità di un’opera come la Diga, non capire che è dovere della Regione fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per evitare intoppi e agevolare la realizzazione di questa infrastruttura, dimostra la miopia con la quale la Liguria è stata governata per decenni. Per fortuna non c’è più la sinistra con le sue fobie a gestire il futuro di questa Regione. Opere come il Terzo Valico, la Diga, ma anche lo stesso ponte San Giorgio ricostruito dopo il crollo del Morandi e altre opere fondamentali, hanno trovato amministrazioni in grado di far procedere in fretta i cantieri. Solo stare a pensare se sia il caso di anticipare una cinquantina di milioni per un intervento di una tale portata per Genova, per la Liguria e per tutto il Paese, denota solo il grado di lungimiranza di chi vorrebbe tornare a governare per bloccare tutto”, conclude la Lista Toti.