Rugby, si riparte con l’attività facoltativa: ecco le partite del fine settimana

Genova. Finalmente il rugby ligure può riprendere a confrontarsi con vere partite, anche se tutta l’attività è puramente facoltativa e priva di qualsiasi classifica. Si giocherà nel mese di giugno e, se si avranno ulteriori adesioni, anche durante il mese di luglio.

In questo primo fine settimana saranno in campo al sabato le formazioni giovanili Under 16 dell’Amatori Genova, del Cus Genova, dello Spezia e delle Province dell’Ovest, gli Under 14 del Cffs Vespe Cogoleto, dell’Amatori Genova, dell’Imperia e del Cus Genova. La domenica in campo le squadre seniores delle Province dell’Ovest, all’esordio assoluto con una prima squadra, che ospiterà allo stadio Carlini Bollesan lo Spezia, mentre a Sant’Olcese saranno di scena l’Amatori Genova e l’Union Rugby Riviera.

Ovviamente ritornano in campo a dirigere le partite gli arbitri del Gruppo Ligure e anche Maria Giovanna Pacifico, arbitro di livello internazionale, originaria della provincia di Benevento.

Di seguito il consueto dettaglio del programma.

Seniores giornata 1 (domenica)

Amatori Genova – Union Riviera (ore 15 Oval Stadium Sant’Olcese, arb. Stefano Zaami, gdl Alberto Olivieri e Matteo Anselmi)

Province dell’Ovest – RC Spezia (ore 16 Stadio Carlini Bollesan, arb. Maria Giovanna Pacifico di Montesarchio, gdl Michele Grondona e Davide Borgo)

Under 18 giornata 1 (domenica)

Cus Genova – Amatori Genova (ore 10,30 stadio Carlini Bollesan, arb. Alessio Calandri)

Under 16 giornata 1 (sabato)

Amatori Genova – Cus Genova (ore 17 Oval Stadium Sant’Olcese, arb. Michele Grondona)

RC Spezia – Province dell’Ovest (ore 17 campo Denis Pieroni Pieve La Spezia, arb. Daniele Biagioni)

Under 14 giornata 1 (sabato)

Cffs Vespe Cogoleto – Amatori Genova (ore 17 campo Marco Calcagno Cogoleto, arb. Matteo Anselmi)

Imperia – Cus Genova (ore 17 campo Pino Valle Baitè Imperia, arb. Letterio Scopelliti)